Ex-esposa de Luciano Camargo afirma que Belo lhe procurou para fazer macumba contra Gracyanne Barbosa

Oiii? É sério isso Brasil? Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a ex-esposa do cantor Luciano Camargo, pertencente a dupla Zezé di Camargo e Luciano, e cartomante Cleo Loyola, afirmou que recentemente o cantor Belo a procurou com o intuito de fazer uma “macumba” para sua ex-esposa, a musa fitness Gracyanne Barbosa.

“Sobre Belo que me procurou para fazer macumba. O cantor Belo me procurou para fazer um trabalho para a Gracyanne cair em depressão e voltar a morar com ele”, afirmou Cleo, que continuou: “Ele não aceita, de maneira nenhuma, perder a moça e está batendo na porta dos quimbandeiros. Já fiquei sabendo que procurou outros pais de santo aí, como Pai Diego”.

Por fim, a cartomante fez questão de aconselhar Gracyanne Barbosa a tomar cuidado pois o ex-marido está disposto a fazer ela pagar por tudo que ele sofreu.

“Ele quer te arrastar de volta de qualquer forma. Quer fazer um trabalho de macumbaria para você ficar nas mãos dele e fazer muitas maldades com você, para você pagar todas as traições e maldades que ele disse que você fez”, finalizou a cartomante.