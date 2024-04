Ex-esposa de  Lucas Buda, Camila Moura faz rejuvenescimento facial  com o Dr. Giovany Bettega, o médico das celebridades

Amores, após todas as polêmicas envolvendo o fim do seu relacionamento com o ex-BBB Lucas Buda, Camila ,resolveu se submeter a alguns procedimentos estéticos, em busca de rejuvenescimento facial.

A gata, que buscou ninguém menos que o médico conhecido por atender celebridades, Dr. Giovany Bettega, realizou a aplicação de toxina botulínica (botox) e um peeling facial, revelou ao médico que a decisão de realizar os procedimentos foi motivada por uma intensa demanda de trabalho que exigia grande exposição da sua imagem. “Devido à grande exposição, eu estava incomodada com as rugas, principalmente nos vídeos, e também com a olheira, que me deixava com aparência de cansada”, confessou a paciente.

O Dr. Bettega, especialista em embelezamento facial e corporal, explica que Camila nunca havia feito nenhum procedimento estético antes e chegou a ter receio de se submeter a tais intervenções. “Ela estava com as mãos suando antes de entrar no consultório”, relata o médico.

Após conversar com Camila sobre suas preocupações, o Dr. Bettega elaborou um protocolo de tratamento individualizado, com foco na naturalidade e na suavização das rugas na região da testa e da olheira. “Fizemos a aplicação de toxina botulínica na testa, entre as sobrancelhas e na região dos olhos, e iniciamos com um peeling superficial no rosto todo para dar um viço à pele e melhorar a sua aparência”, detalha o Dr. Bettega.

Além disso, um peeling específico para a olheira foi realizado para clarear a região e reduzir o aspecto cansado. “Camila já tem retorno agendado para a próxima sexta-feira (26) para dar continuidade ao tratamento da olheira e iniciar outros procedimentos que definimos em conjunto”, finaliza o médico.