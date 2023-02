Ex-empresário de Mc Poze acusa cantor de espancamento: “Me deu muita paulada”

Balanço Geral recebeu uma mensagem da assessoria do cantor dizendo que ele não estava envolvido no caso

Que isso gente, um filme? O ex-empresário de Mc Poze do Rodo está acusando o cantor de espancá-lo. Renato Medeiros contou que o cantor deu diversas pauladas nele e ainda teria sido o mandante de tudo que ocorreu no caso. A assessoria do cantor ainda disse que o cantor não estava envolvido nisso e alega o furto de uma das jóias por parte do ex-empresário.

“Ele não foi só o mandante, ele me bateu muito também, me deu paulada, muita paulada. Quem começou me batendo foi a rapaziada que ele falou: ‘Pega!'”, disse Renato.

O Balanço Geral recebeu uma mensagem da assessoria de imprensa que diz: “A gravíssima acusação feita contra o artista já é objeto de investigação e a verdade será apurada. Além de nenhuma participação do artista nesse episódio, indicamos que Renato Medeiros foi identificado como autor do furto de uma joia do autor, se envolvendo em uma briga quando foi descoberto”.