Ex de Thiago Nigro manda indireta insinuando suposta traição do empresário: “Traitor”

Apesar da indireta, Camila afirma para os seus seguidores que está bem.

Eita que o babado só aumenta! Após a coach de emagrecimento Maíra Cardi afirmar que jamais faria com outra mulher o que fizeram com ela, se referindo as diversas traições de seu ex-marido Arthur Aguiar, a ex-mulher de seu atual namorado Thiago Nigro, a influencer Camila Ferreira utilizou os stories do seu instagram para mandar uma indireta ao novo casal.

Em uma foto, em frente ao espelho, legendada da seguinte forma: “Tô bem, juro. Vocês são incríveis”, Camila adicionou à trilha sonora do storie o hit ‘Traitor’, da cantora Olivia Rodrigo.

Na música, a norte-americana relata uma traição amorosa, onde o traidor se dizia amigo da amante, mas assim que termina o seu relacionamento, ele corre para os braços da mesma.

“Sim, eu me fiz de boba, mas sempre soube / Que você falava com ela, talvez tenha feito ainda pior / Eu fiquei quieta para poder manter você / E não é engraçado / Como você correu para ela / No segundo em que terminamos? / E não é engraçado / Como você disse que eram amigos? / Agora com certeza não parece isso / Você me traiu / E eu sei que você nunca vai se arrepender / Pelo jeito que me machucou, sim / Você conversava com ela quando estávamos juntos / Amei você no seu pior momento, mas isso não importou / Demorou duas semanas para você começar a namorar ela / Talvez você não tenha me traído, mas ainda é um traidor”, diz a tradução do hit.

Vale lembrar, que Nigro e Cardi se conheceram quando o empresário e Camila ainda estavam juntos e contrataram a coach para ajudar na perda de peso do ex-casal. Além disso, faz apenas um mês que o relacionamento entre o empresário e a influencer chegou ao fim, após 10 anos juntos.