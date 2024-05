Ex de Pugliesi, Erasmo Viana, tem vídeo transando com mulher vazado do Privacy

Não é de hoje que Erasmo chama a atenção das fofoqueiras do Leblon, afinal, ele tem o shape considerado sucesso entre o público. Aloca! Acontece que eu já contei para vocês que o gato entrou no mundo da produção de conteúdo. O que a gente não esperava, era ver ele em um vídeo transando com uma mulher de forma tão explícita. Os internautas comemoraram o vazamento, porque já era uma coisa que queriam ver há tempos.

Acredita-se que o vídeo vazou de uma plataforma de conteúdo adulto em que o influenciador possui uma conta ativa desde 2022. Erasmo cobra um valor mensal de R$ 79,90 para se exibir como veio ao mundo.

Nas redes sociais, internautas escreveram: “Será que a mulher tá viva?” “Acabei de ver o vídeo do Erasmo, queria ser a moça”. “Vi o vídeo do Erasmo e meus amigos, que sabor”. “Meu Deus, o vídeo do Erasmo Viana… Gente, fui curiosa e agora tô passando mal”.