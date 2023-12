Ex de Preta Gil desabafa sobre 2023 enquanto cantora comemora livramentos

A artista enfrentou o câncer no intestino e ainda disse que foi tra´pida por sete meses no meio da luta e instabilidade em seu quadro clínico

Momentos diferentes? Claro, graças a Deus. Preta Gil se livrou de Rodrigo Godoy e não deixou de agradecer em sua retrospectiva o livramento do ex-marido. Enquanto a cantora comemorou a chegada de um novo momento, Rodrigo Godoy reclamou sobre o momento que está passando.

“Vocês acreditam em Papai Noel? Sei lá, acho que rasgou a cartinha e jogou fora. Sabe quando você entra com um pé para estourar a champanhe e vem uma armadilha do Pica Pau?”, disse Rodrigo em seus stories do Instagram.

“Chega ali com balde de água gelada e taca na sua cabeça? Você fica meio desnorteado? É tipo isso que está rolando neste momento. Só um desabafo, mesmo”, continuou. O personal passou a véspera de Natal ao lado da família e, nesta segunda-feira (25), compartilhou que foi dormir cedo e não comeu em excesso.

