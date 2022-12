Ex de Júlia, Mob, chega no De Férias com Ex

Influenciador vai ser muito bem recebido por Bifão em um esquenta com muitas brincadeiras bobas e gostosas

Minhas fofoqueiras não tiram o reality da MTV da boca e no meu grupo de fofoca só falamos de uma coisa, De Férias com Ex. Mob, o ex de Júlia vai chegar para esquentar ainda mais o ‘Salseiro’ e vai ser muito bem recebido com Bifão à sua espera num passeio pra lá de paradisíaco.

Enquanto os dois vão para o passeio, o tablet convoca os participantes do reality para uma pool party e uma parte da casa vai para uma votação na cabine dos segredos.

Bifão foi a mais votada pela casa como a “trava rolê” e tem a possibilidade de travar o rolê de mais alguém (mais uma vez).

Sinto cheiro de treta vindo aí, afinal Bifão já protagonizou diversas tretas dentro da casa.