Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb engata romance com empresário ecológico

Olha ela! A ex-esposa de Cauã Reymond surpreendeu sua audiência ao aparecer com um novo romance. Mariana Goldfarb publicou uma foto ao lado de seu novo amado após um ano de seu divórcio.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Mariana respondeu uma pergunta de um seguidor, que questionou o status de relacionamento da musa. “Tá namorando?”, disse o internauta. Sem dar muitos detalhes, a famosa publicou uma foto agarradinha em um novo boy, mas sequer disse quem ele era.

A musa está vivendo um romance com o empresário Rafael Kemp. Com poucos seguidores nas redes sociais, ele está na lista de milionários da Forbes Under 30 e é seguido pela modelo no Instagram. No entanto, não há confirmações de que ele é eleito da modelo.