Ex de Ana Hickmann alfineta após vídeo dela com o atual: “Livramento”

Vish! Alexandre Correa alfinetou Ana Hickmann depois dela mostrar a intimidade do casal na cama. Vale ressaltar que ela engatou o relacionamento com Edu Guedes depois do seu término com o empresário.

“Eu tô muito feliz sozinho. Eu não sinto a menor falta da outra parte. Foi um livramento que eu tive na vida. Eu fui muito maltratado, que nem um lixo, um verme, mas não tem importância… Hoje, ela lambe e trata muito bem esse novo companheiro, eu fico muito feliz e torço muito por isso”, declarou.

E completou: “Se ela não tratar bem esse rapaz, todo mundo sabe que ele tem um histórico bastante extenso. Ele não é muito bom de relacionamento, tem um vasto histórico de relacionamentos aí… Tô muito bem sozinho e assim vou continuar”.