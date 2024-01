Ex de Amado Batista faz lista de exigências: “Não me trair e ser mais velho”

A ex-namorada de Amado Batista, Layza Felizardo, deu o que falar ao publicar um vídeo no Tik Tok enaltecendo o seu tipo de homem perfeito. Ela relata que o homem precisa ser mais velho, não traí-la e gostar dela.

A lista começa com “gostar de mim (idolatria)”, e as exigências são seguidas por “não me trair (se trair eu mato)” e “ser mais velho (quem gosta de menino é escola)”.

Layza separou mais três exigências: “Ser mais alto (só a Xuxa é para baixinhos, eu não)”, “saber dirigir (sou sedentária para ficar andando a pé)” e “treinar e saber dançar forró”.