Ex-Corinthians, atacante Jô é solto após passar a noite na prisão

Que? O atacante Jô, que joga para o Amazonas, deixou a prisão nesta terça (07), após conseguir uma alvará judicial. O jogador foi detido em Campinas, São Paulo, por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Segundo o site ESPN Brasil, ao deixar a cadeia o atleta foi recepcionado por Igor Oliveira, diretor de futebol do Amazonas. Ele será responsável por levá-lo de volta a Manaus.

O processo que levou ao mandado de prisão corre em segredo de Justiça por envolver um menor de idade. A Justiça afirmou que a autora do processo, que não teve o nome revelado, confirmou a quitação do débito. Pra quem não sabe, ele tem oito filhos, sendo seis deles fora do casamento.