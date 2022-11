Ex-chefe de contraterrorismo na Grã-Bretanha afirma que  Meghan Markle recebeu ameaças de morte 

Acredito que o extremismo é o grande problema enfrentado pela humanidade, seja ele em meios políticos, religiosos e ideológicos. Durante uma entrevista ao Channel 4, o ex-chefe de contraterrorismo na Grã-Bretanha, Neil Basu, revelou que a ex-atriz e atual Duquesa de Sussex, Meghan Markle, já recebeu ameaças legítimas contra sua vida.

Neil afirma que as ameaças sofridas por Meghan e seu esposo, o Príncipe Harry, nos últimos anos, são “nojentas e muito reais”. Além disso, ele revela por muitos anos alertou sobre a ameaça do terrorismo de extrema-direita no país, mas que na maioria das vezes era mal interpretado.

“Eu falei publicamente por muitos anos sobre a ameaça do terrorismo de extrema-direita neste país. Muitas vezes, fui mal interpretado, como se pensasse que era a maior ameaça. Nunca chamei de a maior ameaça, mas era a de crescimento mais rápido”, relatou.

Com isso, o ex-chefe de contraterrorismo foi questionado se as ameaças feitas contra a vida da Duquesa poderiam estar ligadas a esse nicho de extrema-direita e ele afirmou que sim. “Absolutamente. Você já viu as coisas que foram escritas e estavam repercutindo on-line. Se você não sabe o que eu sei, você se sentiria ameaçado o tempo todo. Temos equipes investigando, as pessoas foram processadas por essas ameaças.”