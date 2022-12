Ex-Carrossel Jottapê anuncia que será pai

O ator revela que sua namorada, a bailarina Estefany Boro, já havia realizado diversos testes de gravidez, mas que até então todos haviam dado negativo.

E está vindo mais um baby por aí. Na tarde desta quarta-feira (21), o ex-ator mirin de Carrossel e de Avenida Brasil, que atualmente faz muito sucesso com a série Sintonia, Jottapê, revelou aos seus fãs que será pai.

Juntamente com sua namorada, a bailarina Estefany Boro, o ator publicou um carrossel de fotos no instagram onde, na primeira, ele encontra-se abraçado com sua amada e posicionando suas mãos sobre a sua barriga, enquanto ela segura um teste de gravidez, seguida de outras fotos do mesmo estilo.

Para complementar a publicação, o casal escreveu uma linda legenda agradecendo a Deus pela perfeição de seus planos.

“Finalmente o nosso dia chegou. Foram tantas conquistas juntos, mas essa era de longe a mais esperada! Só Deus sabe o quanto a gente queria que isso acontecesse, e o quanto nos frustramos com diversos testes dando negativo. Mas como sempre os planos de Deus são perfeitos, e foi só a gente se mudar pra nossa casa nova que aconteceu!”, revelaram.

Em seguida, para finalizar o texto, o casal ainda afirma que não há nada que possa expressar o que ambos estão sentindo neste momento. “E não tem texto e nem foto que consiga explicar o que nós estamos sentindo agora. Apenas saibam que estamos mais felizes do que nunca e ansiosos para a chegada do bebê que a gente já tanto ama.”