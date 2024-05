Ex-braço direito de Silvio Santos é  internado com sangramento no crânio

Meu Deuuus! Acabei de saber por uma amiga minha do interior de SP que o Gonçalo Roque, conhecido por ser o braço direito do Silvio Santos foi internado na noite deste sábado (18) por causa de um sangramento intracraniano. Parece que o diretor de auditório do SBT passou mal durante um almoço de família e foi levado para o Hospital Santa Elisa, em Jundaí, no interior de São Paulo.

Essa informação foi confirmada pelo portal Notícias da TV depois que a história foi divulgada pela Sonia Abrão.

Janilda Nogueira, esposa de Roque deu uma atualização do estado de saúde dele por meio da emissora.

“Ele está estável, fazendo mais exames detalhados, pois quando chegamos ao pronto-socorro foram realizados exames de raio-x. Os médicos detectaram um pequeno sangramento no crânio frontal. Ele passou a noite bem”, disse.