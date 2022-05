“Ex BBB também é gente”: Ex participantes do reality show saem em defesa de Juliette e defendem a classe!

Comentário de Samantha Schmütz afetou a classe de ex-BBB’s de um jeito…

Se tem uma classe que sofre preconceito, essa classe se chama: ex BBB’s. E nem estou brincando não, é real — e isso ficou claro após Samantha Schmütz perguntar Juliette é uma artista. E nesta segunda-feira, (16), a internet virou um fuá com ex-BBB’s defendendo a campeã do BBB21.

Vamos começar pela lendária Kerline, que é da mesma edição que Juliette e a primeira eliminada do reality show mais icônica da história. A influenciadora postou em seu Twitter: “Ex BBB também é gente”. E em seguida, Lumena Aleluia ressignificou sua jornada e concordou com a ex colega de confinamento. Aliás, a baiana também postou a respeito em seu Twitter: “O Brasil respira arte… O Nordeste respira arte. Ser ex-BBB não pode ser parâmetro pra desmerecer a jornada anterior e posterior dos participantes do programa. Se inventar e se reinventar é pura arte”.

ex bbb também é gente — Kerline Cardoso (@kerlinecardoso) May 16, 2022

Por mais respeito a nossa jornada ❤️ — Lumena Aleluia (@LumenaAleluia) May 16, 2022

O Brasil respira arte… O nordeste respira arte. Ser ex-BBB não pode ser parâmetro pra desmerecer a jornada anterior e posterior dos participantes do programa. Se inventar e se reinventar é pura arte. https://t.co/8VZubZyMv7 — Lumena Aleluia (@LumenaAleluia) May 16, 2022

Brunna Gonçalves, ex BBB22, também postou a respeito no seu Twitter e falou sobre ser bailarina formada há 15 anos e desmerecem. “2022 e ainda tem gente desmerecendo as pessoas só porque elas participaram do BBB. Ex BBB também é gente. Ex BBB também tem talento. Sou bailarina formada, vivo de arte e da dança faz 15 anos. Só porque entrei no BBB deixei de ser uma artista?”, desabafou Brunna.

2022 e ainda tem gente desmerecendo as pessoas só porque elas participaram do BBB. Ex BBB também é gente. Ex BBB também tem talento. Sou bailarina formada, vivo de arte e da dança faz 15 anos. Só porque entrei no BBB deixei de ser uma artista? 🤔

Já Eliezer, chamou Samantha de recalcada — 11446 anos que não escuto essa palavra — e ficou bem revoltado viu? “Por que tem gente que desmerece tanto alguém só por ser “ex bbb”? É uma puta falta de respeito ou é recalque só porque tem gente que dá certo e é amada e aclamada por um país inteiro?”, disparou o publicitário.

É, Samantha são mais de 350 ex BBB’s que você comprou briga hein? Vai encarar?