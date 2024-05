Ex-BBBs, Amanda Meirelles e Cezar Black, se juntam para ajudar o RIo Grande do Sul

Ai gente, confesso que estou mega orgulhosa com essa atitude. Para calar a boca dos internautas, que muitas vezes tratam os ex-BBBs como fúteis, alguns participantes das últimas edições do programa, como a campeã do “BBB23”, Amanda Meirelles, e o ex-participante Cezar Black, se mobilizaram e foram até o Rio Grande do sul para serem voluntários.

A loira, que é médica, está ajudando no atendimento das vítimas das enchentes, e Black , que é formado em enfermagem, está trabalhando junto a uma equipe na UTI do local.

Além de Meirelles e Black, as médicas e ex-BBBs, Thelma, campeã do “BBB20”, e Marcela McGowan, também estão trabalhando como voluntárias no mesmo hospital.