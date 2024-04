Ex-bbb24 Maycon expondo a Globo nas redes sociais

Amores, é sério que o bonitinho de Balneário Camboriú, a tia da Merenda assina contrato sem ler? Não é possível, isso. E ele sendo o primeiro eliminado, ele achou mesmo que teria um monte de marcas atrás dele. Ele tava achando que seria a Kerline 2.0, gente? Alguém avisa o moço, pooor favor!

Tudo isso começou quando o Maycon decidiu fazer um desabafo daqueles nesta sexta-feira (26) em suas redes sociais sobre as dificuldades que está passando no seu pós-BBB 24.

O brother iniciou o vídeo mostrando diversos boletos que tem para pagar. “Tem um boleto de condomínio que não vou abrir porque não vou pagar agora. Outra notificação de boleto atrasado. Nome no Serasa, três cartões de crédito atrasados. Assim que tá a vida do ex-BBB“, disparou.

Segundo o cozinheiro, o contrato com a TV Globo está impedindo que os ex-participantes façam publicidade.

“Ninguém sabe como as coisas acontecem. Vocês todos já sabem até quando vai nosso contrato, eu não posso nem falar sobre isso. Sim, estamos sendo impedidos de trabalhar, de fazer publicidade. Estamos inclusive impedidos de receber lanches, pizza, esse tipo de coisa em casa “, revelou.

“Tá muito ruim, tá péssimo. Tem um monte de gente falando sobre isso e eu cansei de me calar. Eu já chorei hoje e tenho chorado todos os dias “, desabafou. Ele ainda mandou um recado para quem se inscreveu para o “Big Brother Brasil” do ano que vem: “Você que se inscreveu pro ‘BBB 25’, eu comprei um telefone para participar do ‘Big Brother’. Sim, existe uma etapa que a gente precisa mandar vídeos e fotos para eles em algum momento, e eu não tinha um telefone, mas eu queria realizar o sonho da minha vida”, completou.

O ex- BBB ressaltou que era mais feliz antes da participação no programa: “Quanto a nossa vida piorou, quanto a nossa vida está medíocre, o quanto eu retrocedi. Porque vocês viram a tia da merenda. Eu era uma tia da merenda que era muito mais feliz do que muita gente que ganha mais dinheiro do que eu. Ou que ganhava, hoje qualquer um ganha mais dinheiro do que eu, porque eu estou desempregado”.

E ele revelou que precisa que pedir autorização para publicar nas redes sociais. “Vocês que estão vendo a gente em show, passeando, comendo alguma coisa. Cada vez que a gente come alguma coisa, cada vez que a gente posta alguma coisa, a gente tem que pedir autorização para fazer isso. Precisamos mandar um e-mail, ou Whatsapp. E muitas vezes isso é negado“, afirmou, acrescentando que não tem dinheiro para atividades de lazer. ” No final de semana passado, eu estava em um rodeio, porque meus amigos estavam pagando. Eu não tenho dinheiro pra sair de carro, para comprar lanches, ou para sair em uma sexta-feira à noite“, admitiu.

Maycon confessou que está impedido de trabalhar e que está muito preocupado com o possível fim das oportunidades. “Isso tudo pra dizer pra vocês, como outros ex-brothers estão falando. Não está me faltando oportunidade, estão me bloqueando das oportunidades. A gente tá impedido de trabalhar, e as oportunidades vão se acabar com o tempo”, relatou.

Bastante emocionado, ele se desculpou pelo desabafo e concluiu dizendo: “Eu tenho certeza que um dia as coisas vão acontecer, e tudo que a gente sonhou em viver no pós-‘Big Brother’ a gente vai viver. E eu não vou mais precisar que meus amigos paguem pizza pra mim, ou que eles me busquem em casa. Minha vida vai voltar em algum momento, eu vou conseguir pagar minhas contas atrasadas“.