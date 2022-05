Ex BBB’s prestigiam Juliette em show em São Paulo e fazem after!

Ex participantes de várias edições foram ver a campeã do ‘BBB21’ brilhar

Nesta sexta-feira, (13), Juliette fez um mega show da sua turnê “Caminhos”, em São Paulo no Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas, e recebeu vários famosos. Inclusive, vários ex-BBB’s de diversas edições.

Tiago e Jessilane Gustavo e Juliette Gustavo e Laís

Fernando e Tiago João e Igor Eliezer e Vyni

Da edição da cantora, estava João Luiz Pedrosa, com o marido, Igor Moreira. A cota BBB20 ficou na responsabilidade de Flayslane, mas a cota BBB22 foi cheia hein? Jessilane, Tiago Abravanel com o marido Fernando, Natália, Eliezer, Vyni, Gustavo, Laís e Larissa estiveram presentes no show da paraibana. Vyni e Eli cantaram juntos “Diferença Mara” e ficaram junto de Laís e Gustavo — sim, Gustavo e Eliezer no mesmo espaço, meu Brasil.

No fim do show, os ex-BBB’s sentaram para bater papo com Juliette e fofocaram sobre o reality show. Juliette lenda humilde né? Impressionante…