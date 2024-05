Ex-BBB Raquele canta ao lado de Wanessa Camargo no show da cantora em SP

Meus amores, o ponto alto no show da volta de Wanessa Camargo aos palcos após o BBB 24 foi marcado por um momento pra lá especial com a participação de Raquele, uma amizade que a cantora trouxe do reality para aqui fora. A doceira soltou sua belíssima voz em um dueto emocionante com a anfitriã da noite.

A mineira interpretou a música Tanta Saudade (Heaven Came Down) ao lado da dona da canção.

Raquele foi ovacionada pelo público presente e no final da apresentação, ela ficou muito emocionada e chorou. Nomes como Giovanna, Michel, Pizane, Lucas Buda, Pitel, Fernanda e mais ex-BBBs que prestigiaram o evento.

O detalhe é que a ideia da dupla cantar a música junta veio da mãe de Raquele, que é muito fã de Wanessa, e foi lembrada pela filha em conversa no confinamento global.Wanessa disse para a plateia que elas estavam na piscina do BBB com Buda, Marcus e outros amigos, quando Raquele questionou se a música com o verso ‘Meu Mundo Caiu’ era de Wanessa e disse que a mãe de 38 anos é fã da artista.

“A mãe dela ensinou a música para ela e isso me deixou muito feliz”, afirmou Wanessa, que incentivou a amiga a seguir carreira musical após a experiência.