Ex-BBB Nego Di doa R$ 1 milhão para ação de Matteus

Nego Di saiu cancelado do BBB, mas agora está sendo uma figura essencial na ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O ex-BBB doou um milhão de reais para a arrecadação de Matteus, ex-BBB 24. Nego Di nasceu em Porto Alegre e se posicionou como uma figura importante nas doações para o estado.

“Confesso pra vocês que ainda estou em êxtase. Nunca pensei que teria condições de fazer isso um dia na vida, mas é real. Acabei de mandar R$ 1 milhão”, disse ele. O humorista ainda esclareceu: “Queria deixar bem claro, que eu não me sinto um herói e não me sinto à vontade com nenhum tipo de idolatria, ainda mais nesse momento”.

“Porém, não posso deixar de expressar a minha gratidão a essa galera que tanto está me apoiando, pois o desgaste físico, mental e emocional, é muito intenso”, acrescentou. Nego Di falou sobre seu cancelamento. “Eu confesso que chorei quando vi essa homenagem do Adriel Souza, pois eu já tive a sensação amarga de ter um país inteiro, desejando tudo de pior pra mim e pra minha família, e confesso que no primeiro contato com essa rejeição enorme, eu cogitei fazer algo que desse um fim naquele sentimento”, disse.