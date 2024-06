Ex-BBB Maycon afirma detona MC Binn: “Ele não me deu abertura”

Amores, o Maycon, primeiro eliminado do BBB, estava presente no Self Service, programa de Lucas Selfie. Ele revelou que ficou decepcionado com MC Binn após o reality.

“Eu acreditava muito no Binn, gostava muito. Minha maior decepção foi o Binn depois do programa”, disse ele.

Lucas questiona: “Sério? Não gosta mais?”.

“Foi, eu sofri pra caramba com a exclusão do Binn aqui fora… Deve ter os motivos dele. Ele não me deu essa abertura [para conversar]”, continuou o ex-BBB.

Lucas sem entender o que Maycon estava falando, questionou: “Programa acabou de acabar e fingem que nem se conhecem?”

“Exatamente isso que aconteceu”, responde Maycon.

De toda essa confusão, o que mais marcou foi Binn ter feito uma publicação polêmica e simples no X, antigo twitter. Binn repostou o vídeo da entrevista de Maycon, dizendo: “Oshi kkkkk What?”