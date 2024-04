Ex-BBB Matteus se emociona em reencontro com seu cavalo: “Meu companheiro”

Matteus Amaral voltou para sua vida no interior e não deixou de mostrar detalhes sobre o seu retorno. O Alegrete emocionou ao mostrar o seu reencontro com o seu cavalo, Chupim.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o estudante aparece bastante emocionado ao ver Chupim. Ao se aproximar dele, o ex-BBB faz carinho e o beija. “Como o bom gaúcho, hoje reencontro o meu companheiro Chupim, com uma alegria que não cabe no peito. Obrigado aos envolvidos nos cuidados do meu cavalo!”, escreveu Matteus na legenda da publicação.

Vale lembrar que o animal foi bastante citado pelo gaúcho durante o confinamento no reality show da TV Globo.