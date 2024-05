Ex-BBB Jaque Faria defende Pedro Scooby e critica Luana Piovani

Jaque Faria deu o que falar ao apoiar Pedro Scooby em suas redes sociais. O surfista viajou para o Rio Grande do Sul e foi criticado por Luana Piovani, porque o filho do casal, Dom, está sem ir para a escola há 20 dias. Jaque Faria então detonou a famosa, dizendo que Piovani estaria preocupada apenas com os seus problemas e ignorando a urgência de ajuda que os gaúchos necessitam.

“O cara tá lá foi ajudar as pessoas, a mulher tá aqui na internet catucando, falando, que o filho não foi pra escola, que o filho não sei o que, cara, tem gente que só pensa no próprio umbigo, não pensa no outro, na dor do outro, pensa que sempre a dor dela é a maior”, disse.

E falou o que pensa sobre Piovani: “Isso é frustração, amargura, rancor, isso mata gente, isso mata, tem coisa que nem terapia dá jeito, só Deus mesmo, mas a pessoa tem que querer também né”.