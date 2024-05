Ex-BBB Isabelle Nogueira mostra encontro com Joelma: “Sou sua fã”

Isabelle Nogueira teve um encontro pessoal com Joelma e não deixou de ganhar espaço nas redes sociais. Através dos Stories do Instagram, a dançarina mostrou o momento que se encontrou com a artista, que está em Manaus.

“Maravilhosa, que prazer te conhecer”, diz a manauara ao abraçar Joelma. “Sou muito sua fã, fã do seu trabalho. Tenho muito orgulho da mulher que você é, da representante nortista que você é também”, acrescentou ela.

A ex-BBB também foi elogiada pela cantora. “Você brilhou demais lá [no BBB]. Representou o nosso norte”, afirmou a artista, que vai se apresentar em um festival de Manaus nesta sexta-feira, 3.