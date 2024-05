Ex-BBB Fernanda Bande celebra contratação com crachá da Globo

Olha ela! Fernanda Bande, ex-BBB, não escondeu a sua felicidade ao exaltar que é a nova contratada da TV Globo. A musa irá comandar seu próprio programa no GNT ao lado de sua colega de confinamento, Giovanna Pitel. E nesta terça-feira, 14, a ex-sister comemorou a conquista ao receber seu crachá da Globo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Fernanda apareceu em um vídeo, onde exibiu o crachá em sua mão enquanto fazia caras e bocas. Ao fundo, ela apostou na música ‘We Are The Champions’, da banda Queen, para celebrar a conquista.

Vale ressaltar que na web ela é conhecida e exaltada como ‘loba’, pelo seu jeito Fernanda de ser, direta e sem rodeios diante da sua vida de gente como a gente.