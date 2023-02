Ex-BBB é vítima de racismo e chora em aeroporto: “Me senti vulnerável”

Gleice estava retornando de uma viagem aos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira (24), a ex-BBB18 Gleice Damasceno utilizou as redes sociais para fazer um triste desabafo e contar que foi vítima de ataques racistas no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo, enquanto retornava de uma viagem aos Estados Unidos.

“É só um desabafo de como eu me sinto, sei que muitas pessoas passam pela mesma coisa e não conseguem nem se defender, hoje foi um dia que eu me senti muito vulnerável e invadida”, iniciou a ex-BBB.

A influencer conta que uma mulher chegou fazendo várias perguntas mas que a situação ficou estranha quando a mesma questionou sobre como ela viajava mais que uma vez por ano, já que viagens são caras para pessoas como ela.

“Quando a mulher começou a perguntar as coisas, foi normal, mas ela perguntou: ‘Nossa, viajar duas vezes por ano é muito caro, né? Como você consegue viajar duas vezes por ano? É muito caro para você fazer isso”, contou.

Sem conter as lágrimas, Gleice conta que tentou rebater a mulher que acabara de lhe agredir verbalmente, mas a mulher ficou cada vez mais hostil e agressiva.

“Nossa, eu acho que seu comentário é racista’. E ela respondeu: ‘Eu acho que o racismo está em você’, e começou a dizer que iria me autuar, me disse para ficar calada, mandava eu sentar.” e continuou: “Eu perguntei ‘será que tem alguém aqui que eu posso fazer uma denúncia?’, e ela disse que ela era a autoridade”, revelou.

Por fim, Gleice conta que denunciou o caso na ouvidoria do aeroporto para que situações como essa não voltem acontecer com ela e nem com outras pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu fiquei muito nervosa porque sinceramente eu nunca passei por uma situação dessa, eu acredito que certos comentários você não deve fazer. Eu não sei se é correto ficarem insinuando, certos comentários são racistas, tenho certeza que não são feitos sempre para todas as pessoas e sim com frequência apenas para um grupo”, finalizou.

Gleici Damasceno relata episódio de racismo em aeroporto – 1 pic.twitter.com/oNFXHKfPWe — Só Mídias (@MidiasSo) February 24, 2023