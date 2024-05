Ex-BBB Davi Brito nega novo amor

O que? O vencedor do BBB 24 não teve papas na língua na hora de responder aos seus internautas sobre um possível novo amor. O milionário segue solteiro e não está à procura de um novo amor.

Um fã quis saber se ele já está apaixonado novamente, mas ele negou. “Não”, respondeu ele, que ainda fingiu que estava chorando. O vídeo da resposta dele repercutiu nas redes sociais.

Vale lembrar que Davi está solteiro desde que saiu do BBB 24, da Globo. Ele terminou o namoro com Mani Reggo logo depois de reencontrá-la no hotel após a vitória no reality show.