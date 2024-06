Ex-BBB Davi Brito fala sobre perda de seguidores: “Fiquei um pouco abalado”

Oi? Davi Brito não ficou nada feliz em perder seguidores nas redes sociais. O campeão do reality da Globo atribuiu a perda de seguidores nas redes ao racismo, que vem sofrendo desde os confinamentos. O baiano ainda afirmou que está lidando com tudo com muita paciência. As informações são do Extra.

“Estou vivendo um momento crítico nas redes sociais, mas estou lidando com paciência, tranquilidade e tendo controle emocional para lidar com tudo. Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela”, refletiu.

Davi saiu do BBB com 10,5 milhões de seguidores no Instagram e agora está com 9,4. “Já fiquei um pouco abalado pela perda de seguidores, penso na minha imagem, mas agora estou lidando com tranquilidade. As pessoas que gostam de mim, ficarão por lá. E quem não gosta, vai parar de seguir mesmo. Quem não quiser continuar, tudo bem. Estou em paz”, afirmou.

Vale ressaltar que ele se envolveu em diversas polêmicas após sua saída do reality, principalmente com as doações para o Rio Grande do Sul.