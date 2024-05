Ex-BBB Buda comenta assalto com sua família: “Saíram armados”

Meu Deus! Lucas Buda usou suas redes sociais para acalmar os fãs que estavam preocupados com ele e sua família após as notícias dizerem que ele sofreu um assalto à mão armada quando chegava em casa, neste domingo (26). Em sua rede social, o professor contou como tudo aconteceu e acalmou os fãs falando que está bem.

Segundo o capoeirista, o susto aconteceu um pouco antes das três da madrugada e que foram surpreendidos por três bandidos armados. Apesar de terem levado tudo, celular, bolsas, documentos e etc, ninguém sofreu agressão física. “Passando aqui para dizer para vocês que eu estou bem, apesar do que aconteceu. Estou sem celular. Estou falando pelo celular da equipe. Ontem, chegando em casa após os eventos, a gente foi interceptado por um veículo e três pessoas saíram armados. Assaltaram, levaram tudo, levaram o celular, o relógio, documentos, carteira, enfim. Estou resolvendo essas burocracias, delegacia, BO [boletim de ocorrência], enfim, um monte de coisa para poder já voltar aqui”, falou ele.

O ex-BBB, que causou no reality show ao flertar com Pitel e ter seu casamento acabado fora da casa pela esposa Camila Moura, agradeceu a preocupação dos fãs. “Então, provavelmente vou ficar um pouquinho mais sumido por conta disso. Estou bem fisicamente, isso que importa. As coisas materiais a gente vai recuperando ao longo do tempo. Hoje eu agradeço a Deus pela vida e por estar bem, apesar do que aconteceu, tá bom? Obrigado pelo apoio, pelas mensagens de carinho. Estamos juntos. A gente se vê em breve”, comentou.