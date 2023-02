Ex-ator de Malhação descarta retorno às novelas: “Me sinto realizado sem ter um diretor”

Max Fercondini vive há cinco anos em seu veleiro e se dedica as suas viagens em alto mar

Que delícia! Max Fercondini disse que não se prende mais a nada e não acha que possa haver uma oportunidades de trabalho que o interesse a largar a vida nas águas. Em entrevista à revista Caras ele contou detalhes sobre suas viagens, mas descarta a possibilidade de voltar para as telinhas.

“Estou vivendo o personagem mais incrível da minha vida: o Max ser humano. Seria difícil uma proposta de trabalho que me interessasse tanto quanto o que eu estou vivendo agora. Hoje, com as redes sociais, me sinto muito realizado por poder fazer essa troca com o público, sem ter um diretor ou o texto de um autor para dizer”, disse.

O muso ainda diz que continua vivendo a vida de comunicador, dividindo tudo com seus seguidores.