Ex-assessor diz que teve relacionamento “amoroso e romântico” com Renan Bolsonaro

Diego Pupe, ex-assessor de Renan Bolsonaro afirmou que teve um relacionamento com o filho ex-presidente

Essa fofoca veio diretamente diante da declaração que ocorreu após Diego Pupe prestar depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal e eu não perdi nenhum detalhe. O ex-assessor do filho de Bolsonaro, Renan, contou que viveu um relacionamento “amoroso e romântico” com o filho do ex-presidente.

“Eu tive um relacionamento com o Renan, do qual não falei para ninguém ainda. Eu estava esperando todo esse auê da polícia, mas logo logo eu vou falar sobre isso, tá bom? Eu tinha um relacionamento íntimo com ele, romântico”, disse Pupe em áudio divulgado pelo Metrópoles.

Vale ressaltar que em agosto, Renan foi alvo de busca e apreensão pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Dot/Decor).