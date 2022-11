Ex-affair de Deolane Bezerra posta indireta: “Fulero (a) é quem sai para se encontrar com homem casado”

Mandarrari usou os stories para fazer a declaração polêmica, mas não deixou o endereço no endereço, web especula que seja para a irmã de Deolane

Minha nossa senhora da bicicletinha sem freio, Madarrari, segura essa língua senão o bicho vai pegar mais do que já está. Aloca! O ex-affair de Deolane Bezerra usou os stories para soltar o verbo e fazer uma declaração pra lá de reveladora, mas sem citar nomes. O empresário declarou que fuleiro (a) é quem sai para se encontrar com homem casado. A web especula que o texto seja para Dayane, irmã de Deolane.

“Vale a pena lembrar… Fuleiro (a) é quem sai do São João de Campina Grande para se encontrar com homem casado. Faz o L, mas não é pro Lula”, escreveu ele.

Minhas musas do CSI já resgataram até uma foto de Dayane no local citado por Mandarrari, mas não podemos confirmar nada até o momento, porque a musa não deu as caras.

Para quem não sabe, o empresário até tinha uma boa relação com a família de Deolane, mas hoje ele não segue ninguém mais, sinto cheio de treta. E esse L, pra quem será?