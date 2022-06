“Só mudam o nome pra atrair mais e mais pessoas”, dispara Evelyn sobre procedimento estético de Rico Melquiades

A influenciadora detonou o procedimento feito por Rico e alertou os seguidores para risco vital do PMMA

O campeão da última edição da Fazenda, Rico Melquiades, deu uma “leve” turbinada nas coxas e glúteos com um procedimento chamado Bioplastia/PMMA, mas nem todo mundo achou uma boa ideia que o influenciador tenha recorrido a tal solução.

A gente já viu o quanto uma cirurgia plástica ou uma harmonização pode arruinar a vida de uma celebridade, como aconteceu com Evelyn em 2020, que passou meses no hospital após uma complicação em sua cirurgia para colocar (e logo depois retirar) próteses de silicone nos seios.

Ou então quando Andressa Urach ficou internada em estado grave após fazer (pasmem) o mesmo procedimento que Rico Melquiades acabou de fazer.

E é esse motivo da revolta, após o influenciador ter indicado o procedimento à seus seguidores em suas redes sociais, Evelyn relembro o quão perigoso ele pode ser: ”[…] Não se iludam. Só mudam o nome pra atrair mais e mais pessoas. Uma pena ver um influenciador tão grande e com poder de influência que ele tem, fazendo um procedimento com PMMA. Pesquisem ‘diga não a PMMA’ no Google ou ‘riscos do PMMA’ no Google antes de fazer”.

Como um alerta, a influenciadora fez um comentário alertando os seguidores para pesquisarem antes de fazer qualquer procedimento, e claro, não faltou àquela alfinetada (que a gente ama) detonando Rico, uma pessoa que tem grande influência, recomendar para milhares de pessoas uma prática que pode ser tão perigosa.