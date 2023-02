Evaristo Costa faz comentário inusitado sobre Padre Fábio de Melo:  “Urubu de asas brancas”

A amizade entre o jornalista e o padre é de longa data e permite que brincadeiras do tipo sejam feitas.

Oi? Isso foi um elogio ou uma ofensa? Nesta segunda -feira (13), o jornalista Evaristo Costa fez uma publicação bem curiosa envolvendo o cantor e padre Fábio de Melo.

Em seu perfil do instagram, o jornalista publicou um carrossel com duas foto, onde a primeira era um fundo cinza escrito: “Pesquisadores encontram nova espécie de ave”, e a segunda continha uma foto do padre disposto em cima de uma imagem do Espírito Santo de asas abertas, com a seguinte legenda: “Urubu de asas brancas”.

Para completar a publicação, Evaristo legendou a publicação da seguinte forma: “Um exemplar único! O que é? Onde vive? Do que se alimenta? Pouco se sabe ainda”.

Vale lembrar que a amizade entre Evaristo e Fábio de Melo é de longa data, e que todas essas provocações ousadas e inusitadas entre eles não passam de brincadeiras que são feitas sob o consentimento de ambos os envolvidos.