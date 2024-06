“Evangélica não tem bancada, tem cambada”, declara pastor Ed ao denunciar a PL do estuprador

Amores, finalmente uma fala sensata de um pastor. As minhas amigas carolas evangélicas acabaram de mandar essa fala do queridíssimo pastor Ed René Kivitz descendo a lenha na PL do Estuprador, onde ele lamenta que a origem desse projeto seja evangélica. Mas ele deixou quero que evangélica não tem bancada, e sim cambada.

Pastor Ed ressaltou que esse projeto de lei que trata com displicência e leviandade, uma das mais das desumanas realidades do nosso país: a violência contra a mulher.

Ele ainda relatou com dados estatísticos sobre os casos de feminicídio e de abusos como o estupro. Mas ele deixou claro que isso não era um sermão sobre aborto, mas sim um sermão sobre a perversão da religião.

Ele também afirmou que esse é um sermão sobre o evangelho da graça de Deus contra a religião fundamentalista.