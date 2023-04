Evandro Santo revela situação embaraçosa com Cátia Fonseca: “Ela não me respondeu”

O humorista revela que pediu para que a apresentadora lhe mandasse um vídeo de depoimento, mas foi ignorado pela mesma.

Amores, após ter sido acusado de ingratidão e ter recebido diversos ataques vindos do cantor Rafael Ilha, durante sua participação no podcast ‘História em Movimento’, que é apresentado pelo Johnny Gonçalves, o humorista Evandro Santo abriu o seu coração, deu a sua versão sobre os fatos e revelou uma situação embaraçosa com a apresentadora Cátia Fonseca.

Em determinado momento da entrevista o anfitrião do podcast, pergunta como o humorista se sentiu após as declarações de Rafael Ilha e dizendo que não sentiu nada, Evandro conta que foi chamado para dar um depoimento e justifica o motivo de não ter aceitado.

“Eu não senti nada, porque assim, me chamaram para fazer um depoimento e eu falei que não ia fazer porque eu estava brigado com ele [Rafael Ilha], por causa de umas coisas que ele falou de mim na internet e a gente não se acertou”, iniciou o humorista.

Diante disso, Evandro conta que não estava afim de alimentar a indústria de escândalo, na qual o Rafael sempre está envolvido.

“Eu não quero participar desse tipo de coisa que usa o vício do outro, ou a doença”, afirmou.

Por fim, continuando no mesmo assunto, porém, abrindo o seu coração para falar a respeito de uma situação embaraçosa que ele viveu com a apresentadora Cátia Fonseca, o humorista relata: “Eu precisa de depoimentos de pessoas famosas quando eu comecei o canal, então o Rafinha Bastos deu um depoimento pra mim, o Vilela, o Carioca, a Babi Rossi, a Fontinelle, o Diogo Portugal… Eu pedi pra Cátia ‘Você pode mandar um vídeo falando que eu vou voltar pro humor?’, ela não me respondeu”.

Só que o mundo dá voltas, e assim como ela não quis lhe ajudar, ele afirma que não viu motivos para ir até o seu programa e dar mídia para a indústria do escândalo que o Rafael move.

“Se ela não me respondeu e não pode fazer um vídeo para mim, porque eu vou alimentar a indústria do escândalo e ir lá no programa dela para falar do Rafael, ou fingir uma coisa?”, finalizou.