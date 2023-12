“Eu terminei com ela e caiu tudo em cima dela”, declara ex de Jenny Miranda

Fábio Gontijo esteve no programa Chupim, da Metropolitana FM, e contou detalhe sobre sua relação com a ex-Fazenda

Fábio Gontijo falou pela primeira vez sobre a sua relação com Jenny Miranda e o seu casamento que chegou a o fim. Em entrevista ao programa Chupim, da Metropolitana FM, ele revela que terminou com ela e tudo caiu sobre ela, e a influenciadora teve que lidar com tudo.

“Ela procurou atendimento psicológico para conseguir estabilidade para enfrentar tudo isso. As pessoas não perdoaram, os ataques passaram do jogo para a vida. As pessoas nas ruas confundiram as coisas”, declarou.

Ele então explicou a decisão que tomou. “Alguns ciclos precisam se encerrar mesmo que a gente continue tendo sentimentos. A gente não pode só se guiar pelo coração, tem que ver o bem-estar, se está sendo saudável e justo. Sentimento? Tenho ainda. Respeito? Muito. Eu terminei com ela e caiu tudo em cima dela, as pessoas vibraram. Teve vídeos de pessoas conhecidas comemorando o nosso término”, disse ele.

“A nossa relação havia se desgastado, principalmente por culpa de intervenções externas (…) e muitas vezes a gente se agredia com frases que ouvia na internet. Impactou. Eu não vou revelar o estopim, mas foi de algo arrastado, de uma relação que se desgastou em respeito”, disparou ele.