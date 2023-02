“Eu tenho alergia ao manto do Flamengo”, dispara John Kennedy

Jogador disse que só usa a “armadura” do tricolor, se referindo ao time do São Paulo

Gente, que isso? John Kennedy apareceu sem camisa com uma morena misteriosa deitada no seu colo para responder algumas perguntas dos internautas. Na ocasião, ele ainda disse que tem alergia ao manto do Flamengo, Eu não cuspiria no prato assim não, hein?

John Kennedy, grande promessa do Fluminense e atualmente emprestado à Ferroviária, fala sobre jogar no Flamengo:



“Eu sou alérgico ao Manto, não tem como. Eu só uso armadura tricolor. Eu tenho alergia ao Manto.”



“John, Flamengo precisa de um atacante igual você que faz gol direto. Vem usar o manto sagrado”, escreveu o internauta.

