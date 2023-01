“Eu sou bem exibidona e metida”, Larissa Santos preenche a cota de musa fitness do BBB23

A bela tem um jeitinho bem serelepe e se descreve como desatenta, alegre e doidinha.

Larissa Santos é catarinense, nasceu em Sombrio, foi criada em Balneário Gaivota e mora atualmente em Criciúma. Com jeito de musa fitness, a integrante do grupo Pipoca tem 24 anos, é professora de Educação Física para crianças, personal trainer e também faz consultoria online. Apesar da dedicação na academia, ela contou com uma bela ajudinha para conquistar o corpo dos sonhos, fez lipoescultura e colocou implante de silicone.

Filha de mãe solo, a jovem precisou começar a trabalhar com 13 anos para ajudar no sustento de sua família. Já foi até vendedora de bíblias. “Li a Bíblia inteira pra entender mesmo, porque você precisa ter argumentos pra vender”, conta a sister.

A bela gosta de cantar no chuveiro, pelo menos deve tomar banho, né? Ela conta já foi xavecada por famosos e apesar de ter trocado mensagens com Lucas Lucco, nunca ficou com o cantor. Se intitula “inimiga do fim” e diz que só vai embora da festa quando os caras do som aparecem para desligar as caixas.