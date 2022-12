“‘Eu sou a mosca que pousou na sua boca'”, brinca Andréia Sadi ao presenciar Guedes comendo mosquito

A jornalista não se aguentou e foi para o Twitter tirar sarro do seu colega de profissão

No meu WhatsApp só deu uma coisa: o vídeo de Octavio Guedes comendo mosquito no vivo do ‘Globo News’. Quem fez o nosso papel nessa história toda foi Andréia Sadi que não deixou de tirar sarro do colega de profissão. A jornalista usou o Twitter para usar a música de Raul Seixas para zoar o colega.

No Twitter após o acontecimento fatidico, Andreia Sadi caiu no riso. “‘Eu sou a mosca que pousou na sua boca’: novo hit de Brasília. Uma entrou no meu olho hoje durante o vivo, mas nada vai superar jamais esse vídeo do Octavio Guedes”, escreveu a jornalista.

Tiago Eltz também caiu na gargalhada acompanhando a situação do estúduio do ‘Globo News’. “Octavio foi vítima dos mosquitos do CCBB [Centro Cultural Banco do Brasil] em Brasília, estão tentando atacar a nossa equipe desde que começou essa cobertura e a transição. Hoje, o mosquito conseguiu pegar o Octavio desprevenido!”, disse.