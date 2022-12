“Eu só canto quando o trio andar. O meu público não merece ficar aqui apertado”, reclamou Anitta, após seu trio elétrico não conseguir andar devido atraso causado por Bell Marques

O baiano não só atrapalhou o trio de Anitta, como também impediu que o trio dele e do cantor Léo Santana realizasse todo o trajeto pré estabelecido.

Aii gente, como que tem umas pessoas sem noção assim, hein? No último sábado (10) a cantora e musa brasileira Anitta foi uma das atrações do segundo dia do Carnatal, que aconteceu na Praça de Eventos da Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte. O verdadeiro problema, na verdade, é a falta de respeito com que o cantor baiano Bell Marques, que também era uma das atrações do dia, tratou Anitta e toda a multidão que ali estava para ver ela.

O cantor, que sem um pingo de respeito nem mesmo pelo seu público, atrasou quase duas horas o início da sua apresentação e fez todo o percurso predefinido como se nada tivesse acontecido, mantendo a velocidade normal de seu trio elétrico, o que atrapalhou a apresentação dos outros dois artistas que viram após ele, Anitta e Léo Santana, impossibilitando que ambos concluíssem o trajeto planejado.

Durante a sua apresentação, Anitta foi obrigada a paralisar o show para esparar e pedir que o trio de Marques andasse já que o seu público estava sendo prejudicado devido a falta de noção do cantor da frente.

E sabem o que é o pior? Essa não é a primeira vez que Bell tem essa falta de profissionalismo e empatia com o público e com os seus colegas de profissão. Inclusive essa não é uma indignação só minha, alguns internautas também publicaram em suas redes comentários como: “@carnatal já é o segundo ano dessa palhaçada, não dá mais não!”, cobrando um posicionamento do evento, sobre a falta de profissionalismo e respeito do cantor baiano.