“Eu saí de lá muito chateada com a Bia”, dispara Tati Zaqui

Cantor trocou alfinetadas com a vice-campeã do reality da Record no ‘Hora do Faro’

Se tem uma coisa melhor do que ver o quebra pau no ‘Hora do Faro’ eu desconheço. Depois de uma edição polêmica na Fazenda, os participantes se encontraram e a lavação de roupa suja não pode deixar de acontecer. Bia Miranda e Tati Zaqui acabaram trocando farpas e quem assistiu notou de longe que o clima esquentou. Bia dizia que estava conversando com Tati e que a relação das duas ia caminhando bem, mas foi surpreendida. “Eu juro que eu tava aqui esperando o maior textão, mas eu entendo. Eu também saí de lá muito chateada com a Bia, chateada não, a gente não se gostou, não se entendeu, não bateu, a gente se xingou. Mas, aqui do lado dela, depois de A Fazenda ter acabado e tudo, eu achei que a gente não ia se suportar, se olhar, mas estamos muito tranquilo”, disse Zaqui. Claro que a nossa vice-campeã rebateu: “E olha, ninguém colocou nada na minha cabeça para eu entrar não, tá? Eu entrei porque o público me colocou e como você falou ‘quem colocou que tire’, sai vice!”. Rodrigo Faro ainda tinha acabado de elogiar as duas pela amizade dentro do jogo, mas será que rola? Aloca!