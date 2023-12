“Eu realmente costumo mandar vários nudes para o meu marido”, diz primeira-dama depois de publicar vídeo pelada no instagram

A mulher do prefeito da cidade de Arari, no interior do Maranhão, afirma que estava editando o vídeo para mandar para o seu marido.

Com mais de 320 mil seguidores no instagram, a primeira-dama da cidade de Arari, no interior do Maranhão, Ingrid Andrade, que é casada com o político Rui Andrade e mãe de das pequenas gêmeas Liz e Lia, tirou Arari do anonimato mundial, isso porque, nesta última semana, a primeira-dama mostrou o seu corpo escultural nas redes sociais. De acordo com o que ela tem falado em algumas entrevistas, ela estava editando o vídeo pelo instagram e não sabe como ele foi publicado em sua conta. Em um de seus pronunciamentos, Ingrid conta que tem o costume de mandar nudes para o seu marido, como forma de apimentar a relação, porém afirma que, desta vez, acabou apimentando o Maranhão por completo. “Eu realmente costumo mandar vários nudes para o meu marido. Ele me pede e acho isso supernormal…Queria apimentar a relação, acabei apimentando o Maranhão todo”, declarou a primeira-dama. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE