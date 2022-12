“Eu queria te pegar no colo”, consola Rafaella Santos

Irmã de Neymar Santos não deixou de mandar uma mensagem de apoio ao irmão que arrasou no jogo contra a Croácia

Depois de ter levado a pior mesmo arrasando no jogo contra a Croácia, foi inegável que Neymar ficou muito triste com a derrota da Seleção Brasileira. Sua irmã, Rafaella Santos mandou uma mensagem de acalento para o irmão, deixando a fofoqueira aqui com os olhos cheios de lágrimas.

“Eu queria te pegar no colo e poder fazer com que todas as suas dores passassem, assim como você fazia comigo. Eu queria poder tirar todos os obstáculos do teu caminho, mas sei que assim nenhuma graça ia ter e você não teria como virar quem você precisa ser. Eu queria poder dizer todas as manhãs que eu te amo infinitamente, mas meu jeito duro e desleixado não me deixa, mas saiba que não há um dia sequer, desde que nos conhecemos, desde o dia que me tornei sua irmã, eu não tenha pensado em você”, disse ela.

E não parou por aí, porque ela ainda disse que o irmão sempre esteve presente para amolecer o coração de Rafa. “Você é leve, sensível e doce. Não esquece disso nunca. Se você esquecer, eu te lembro. Eu poderia morar nos teus olhos, só pra te ver sorrir mais de perto, e rir junto com você, numa gargalhada única que nos faria perder a noção do tempo”.

“Ei… você não tem noção do orgulho que eu tenho de você, das suas conquistas, derrotas, TUDO! Você é gigante meu amor.. nunca esqueça disso, eu estarei aqui por você para o todo sempre e pra sempre. Beijo no seu coração da sua irmã mais nova que te ama tanto! Bora pra próxima? SEMPRE JUNTOS!”, escreveu.