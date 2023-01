“Eu posso comprar o que quiser, mas não sou rico igual Neymar”, dispara Whindersson

Humorista usou a data do seu aniversário para refletir suas conquistas ao longo de toda sua trajetória

Não é de hoje que vemos o quanto a vida de Whindersson mudou com o humor. O humorista mudou a vida de muita gente com o dinheiro proveniente dos seus shows, inclusive a sua. No seu aniversário Whind usou as redes sociais para refletir sobre a sua vida e as suas conquistas, dizendo que mesmo sendo rico, ele não chega a ser um Neymar.

“Hoje estou fazendo 28 aninhos. Todo aniversário eu peço presente para vocês. Eu não ganho presente. Eu tenho aquele problema da pessoa falar ‘Não sei o que te dar, você pode ter tudo’. Sendo que não. Eu quero um dinossauro, cadê? Eu respondo sempre a mesma coisa, que quero o que é de coração. Se for uma pedra, de coração, eu amo”, iniciou.

Whindersson ainda se compara a Neymar e diz que não é rico igual. “Eu posso comprar o que quiser, mas não sou rico igual Neymar… eu posso comprar tudo. Então, por que no dia do meu aniversário, as pessoas em vez de darem um presente para mim, não ajudam quem precisa?”, declarou, pedindo doações para uma vila na África.