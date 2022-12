“Eu parei de trabalhar para viver meu romance com o Ayrton Senna”, revela Galisteu

Em entrevista ao PodCaras, apresentadora da Fazenda disse que não se arrepende das escolhas que fez no passado

Adriane Galisteu soltou o verbo diante do seu relacionamento com Ayrton Senna. A loira contou que não se arrepende das escolhas que fez no passado, mesmo sendo muito julgada pela mídia na época, afinal ela estava entrando na mídia como namorado de uma dos automobilistas mais assediados na época. Adriane contou que decidiu parar de trabalhar para viver o romance ao lado do piloto, viajando para onde quer que fosse.

“Eu já escolhi pelo meu amor uma vez né? Eu parei de trabalhar para viver meu romance com o Ayrton, não tinha jeito, ou eu trabalhava, ou eu namorava, foi uma opção! Larguei o que tinha, trabalhava meio-período em uma loja, e o resto em feira, campanha, catalógo. Aí ele falou: ‘Adriane, não tem jeito, eu vivo no mundo, então se a gente quiser namorar de verdade. Você vai ter que ir comigo’, e eu escolhi e fui! Me arrependi? Não”, revelou.

Galisteu ainda disse que falar sobre Ayrton não é um tabu na família. “Muita gente fala que é uma falta de respeito eu falar do Ayrton, casada com filho… E assim, a primeira coisa que eu quis fazer foi mostrar pro Vittorio quem que foi o Ayrton, e ele tinha que saber de mim e eu queria que ele fosse fã do Ayrton, porque não dá pra não ser fã desse cara”, disse.