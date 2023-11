“Eu não vou parar. Eu não vou parar de viver. Eu não vou parar de ser feliz”, dispara Ana Hickmann

A ex-modelo e apresentadora contou que além de ser esposa e ter passado por tudo isso, ela é mãe e vai defender seu filho com unhas e dentes

Ana Hickmann jogou às claras com seus fãs e deu detalhes sobre o processo doloroso que passou ao lado do seu marido, Alexandre Correa, diante da denúncia de agressão. Ana disse que ainda vai conversar melhor com os fãs, mas que tem que se preparar, porque antes de mais nada ela é mãe e sente uma dor que vem de dentro.

“Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando: ‘Oi pessoal, tudo bem?’, porque não tá tudo bem. Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, ao final do programa ‘Hoje em Dia’, eu ainda não estou pronta pra falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado. Mas eu prometo que vou fazer isso muito em breve. Eu sempre fui muito transparente com todo mundo, na minha vida eu sempre fui muito transparente e verdadeira com vocês”, iniciou.

Em seguida, ela contou o motivo da espera para falar sua versão da história. “Algumas coisas aconteceram, muito sérias, e que precisam ser faladas sim, mas no momento certo e da forma certa. Eu não sou apenas mulher, eu sou mãe. E essa mãe aqui vai defender de todas as formas o seu pequeno. Meu filho é a coisa mais importante da vida pra mim. Exatamente por isso que eu não estou pronta para falar, porque ele também tem que estar pronto”, disse Ana.

Ao finalizar, ela ainda declarou que o que aconteceu com seu marido não irá lhe derrubar. “Eu não vou parar. Eu não vou parar de viver. Eu não vou parar de ser feliz. Eu não vou parar de lutar. Eu não vou parar de cuidar do meu filho. Ninguém vai me parar”, finalizou.