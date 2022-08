“Eu não sou uma pessoa normal” declara Guilherme de Pádua em vídeo de perdão

Todo pedido de perdão deve ser válido, mesmo que a revolta esteja presente dentro de nós. Em um vídeo publicado hoje, 02, o agora assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua pede perdão para a mãe da atriz, Glória Perez e para o marido da vítima Raul Gazolla, 30 anos após o crime.

Após diversos questionamentos sobre o então pedido de perdão de Guilherme de Pádua ele declara: “Não é tão simples como as pessoas pensam”. Em outro trecho do vídeo que dura um pouco mais de sete minutos ele afirma que tem problemas psicológicos: “Eu não sou uma pessoa normal, é óbvio. Alguém que cometeu um crime tem mil pensamentos que não são comuns. Eu já fui uma pessoa normal, e eu sei a diferença de alguém que não cometeu um crime e o que eu me tornei depois de cometer um crime.” Acrescentou ele.

O ex ator lembrou também do momento que encontro com o marido de Daniela na delegacia, o também ator Raul Gazolla: “Raul Gazolla eu te peço perdão, eu nunca esqueci do dia em que fui chamado na delegacia. Você estava lá e se arrastou até a mim, me abraçou chorando, e ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo.”

Durante o pedido de perdão ele afirma que no lugar da família, ele não perdoaria: “Se eu tivesse no lugar de vocês (Glória Perez e Raul Gazolla) provavelmente eu não perdoaria”, concluiu Guilherme.