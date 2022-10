“Eu não sei transar”, dispara Eduardo Sterblitch

Humorista contou, em entrevista ao ‘Saia Justa’ que as relações sexuais dos homens são baseadas em filmes pornô

Amo Eduardo Sterblitch e sou apaixonada pelo seu trabalho. Se antes já era fã, agora então virei mais ainda. O muso nçao teve papas na língua ao falar sobre como os homens lidam com o sexo. Em entrevista ao ‘Saia Justa’ ele chega a dizer que não sabe transar, porque grande parte do que sabe, aprendeu em filmes pornô.

“Eles não sabem transar, eu não sei transar, porque a gente aprendeu a transar vendo filme pornô. É muito baseado no coito, por isso que a gente não consegue se conectar com a mulher”, disse ele.

E não para por aí, porque ele ainda contou que ele e a esposa, Louise D´Tuani fazem terapia de casal. “Eu estava falando com a gênia Milly Lacombe (escritora), que é gênia, né? E ela falou que a diferença do sexo entre uma mulher com um homem, ou de um homem com um homem, pro de mulher com mulher, é que os dois primeiros duram dez minutos, e o de mulher com mulher, dez dias. Elas estão transando e ninguém tá percebendo, sabe? No aeroporto, na reunião…“, contou.