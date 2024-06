 “Eu não sei mais o que faço”, desabafou Maya Massafera

A digital influencer Maya Massafera decidiu contar como está sua saúde mental após fazer um procedimento de mudança de gênero. Nesta última quarta-feira, Maya Massafera, faz um desabafo nas redes sociais sobre sua situação atualmente e como está sendo o processo de pós-transição de gênero.

“Vocês não tem ideia do que eu ando passando com todo mundo me julgando, vendo se sou femininos suficiente. De verdade, vocês não imaginam”, inicia a famosa.

“Meu amigo se chama Matheus Carrilho, e o namorado dele que estava gravando pediu para ele sorrir e eu sorrir junto, para ficarmos os dois sorrindo na foto. Eu não sei mais o que faço com tanto julgamento”, terminou.

Na internet, as pessoas trocaram opiniões sobre o tal assunto: “Acho que ela não cuidou o suficiente do psicológico dela. Não tem lugar de fala, mas entendo o que ela deve passar e sentir… só que achar que fazer uma transição dessas e se expor desse jeito na internet não ia dar em nada, se enganou feio”, opina um internauta.